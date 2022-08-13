Париж, 13 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас может перейти из французского ПСЖ в итальянский «Наполи». Об этом 13 августа сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Danilo Borges Кейлор Навас

Отмечается, что Навас сообщил о своем желании перейти в «Наполи». При этом сделка может быть осуществлена в том случае, если ПСЖ выплатит 35-летнему футболисту часть зарплаты.

Навас с 2019 года выступает за ПСЖ, в составе которого стал двукратным чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок и Суперкубок Франции. Ранее он играл за испанские «Альбасете», «Леванте» и «Реал».

В составе сборной Коста-Рики Навас выступает с 2008 года. За команду он провёл 107 матчей, а в 2009 году стал бронзовым призером Золотого кубка КОНКАКАФ.