Москва, , 10:24 — REGNUM Минпромторг РФ планирует к 2024 г. создать для самолетов интеллектуального «виртуального второго пилота», передает Telegram-канал «Авиадиспетчер» со ссылкой на опубликованные на портале госзакупок документы.

Пилоты Ralf Roletschek

Расходы на тендер составляют 2,9 млрд рублей. Считается, что переход к одному пилоту станет возможным в 2030-х годах, что снизит стоимость эксплуатации воздушного судна.

«Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям к перспективным ВС требуют поиска принципиально новых… подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования ВС», — отмечается в документе.