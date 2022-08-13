Донецк, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 333 единицы боеприпасов. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки Представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — отмечается в сообщении.

Обстрел вели из минометов, артиллерийских орудий, РСЗО «Град».

Всего выпущено 348 единиц боеприпасов.