Цинциннати, США, 13 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Об этом 13 августа сообщается на сайте соревнований.

Новак Джокович

Джокович снялся с турнира. В основной сетке его заменит американский теннисист Брэндон Накашима.

Джокович, отказавшийся вакцинироваться от коронавируса, не может въехать в США. Ранее по этой причине он пропустил турнир серии «Мастерс» в Монреале (Канада), а в начале 2022 года — Открытый чемпионат Австралии.