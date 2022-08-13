Чита, 13 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за прошедшие сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии подтверждено 170 683 случая инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 167 427 пациентов, в том числе 53 за сутки. Общее число летальных случаев среди больных с коронавирусом составило 2349.

«У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19», — отметили в правительстве.