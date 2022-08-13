Луганск, 13 августа 2022, 10:11 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 55 украинских боевиков. Об этом 13 августа сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра, два танка и пять единиц автомобильной техники. Также силы ЛНР подавили одну долговременную огневую точку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела оптового рынка в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских нацистов пострадали четыре мирных жителя.