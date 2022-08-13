Луганск, 13 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 55 украинских боевиков. Об этом 13 августа сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра, два танка и пять единиц автомобильной техники. Также силы ЛНР подавили одну долговременную огневую точку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела оптового рынка в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских нацистов пострадали четыре мирных жителя.