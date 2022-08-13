Донецк, 13 августа 2022, 10:11 — REGNUM Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:55 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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