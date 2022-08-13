Донецк, , 10:07 — REGNUM ВСУ продоложают обстрел Горловки в ДНР: выпущено еще 5 снарядов. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:55 — н.п. Клещеевка — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР снарядами калибра 155 мм.

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