Донецк, 13 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. ВСУ продоложают обстрел Горловки в ДНР: выпущено еще 5 снарядов. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:55 — н.п. Клещеевка — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР снарядами калибра 155 мм.