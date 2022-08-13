Пекин, 13 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Учёные Китая впервые обошли американских исследователей по общему количеству публикаций статей с высоким индексом цитирования в научных журналах. Об этом пишет China Daily со ссылкой на доклад Национального института научной и технической политики Японии (NISTEP).

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Сотрудники NISTEP представили доклад о структуре научных публикаций в период с 2018 по 2020 год. В этот период китайские учёные опубликовали 407 тыс. статей, что составило 23,4% от общего объёма публикаций в научных журналах. Второе место по числу публикаций заняли учёные из США с 293,4 тыс. статей.

Среди 1% наиболее цитируемых научных статей на долю учёных из КНР пришлось 27,2% публикаций. Второе и третье место по числу наиболее цитируемых статей заняли США (24,9%) и Великобритания (5,5%). В докладе NISTEP отмечается, что Китай впервые обошёл США по числу часто цитируемых статей.

Наиболее плодотворными областями науки в Китае в рассматриваемый период стали материаловедение, химия, инженерия и математика. Американские учёные лидировали по числу наиболее цитируемых статей в клинической медицине, биологии и физике.