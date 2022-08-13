Москва, , 10:05 — REGNUM Вашингтону следует заставить Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с РФ, считает директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

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По его мнению, данное решение руководства США, вероятно, оказалось бы наиболее оптимальным.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как это случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», — подчеркнул дипломат, слова которого передает ТАСС.

На Украине продолжается спецоперация Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент страны Владимир Путин.