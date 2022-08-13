Ньон, Швейцария, , 10:03 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал трёх претендентов на приз лучшему тренеру сезона 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

На награду номинированы Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Напомним, в сезоне 2021/22 Анчелотти привёл «Реал» к победе в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Гвардиола с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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