Красноярск, , 10:00 — REGNUM Предприниматели Красноярского края экспортируют свою продукцию в 72 страны мира. А числе ключевых партнёров — Китай, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Южная Осетия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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При этом предприятия в условиях санкций со стороны западных стран попросили государственной поддержки в вопросах логистики и выхода на новые рынки. Об этом речь шла на встрече регионального Клуба экспортёров.

«Особенно экспортёров региона сейчас волнуют вопросы логистики. Поэтому именно региональную финансовую поддержку этого направления они называют в числе приоритетов», — отметили в правительстве.

В связи с этим замглавы региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Звездов рассказал о федеральной субсидии на компенсацию до 80% затрат компаний на транспортировку промышленной продукции.