Горловка, ДНР, 13 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В результате обстрела оптового рынка в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских нацистов пострадали четыре мирных жителя. Об этом 13 августа сообщает штаб территориальной обороны в своём телеграм-канале.

Артиллерийский обстрел

«ВФУ (вооружённые формирования Украины — ред.) атаковали оптовый рынок в Горловке, ранены четыре мирных жителя», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также при обстреле со стороны ВСУ были повреждены газопровод и гражданские автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР снарядами калибра 155 мм.