Иркутск, , 09:52 — REGNUM На территории Иркутской области, по состоянию на 13 августа, новых возгораний в леса х не зарегистрировано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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При этом в связи с незначительным прогревом территории силы и средства парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны приведены в режим повышенной готовности. До 15 августа включительно увеличена кратность авиапатрулирования.

«На территории северных районов области до 31 августа действует особый противопожарный режим. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено», — добавили в правительстве.