Париж, 13 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Действующий обладатель приза «Золотой мяч», аргентинский нападающий Лионель Месси не включён в число претендентов на награду в 2023 году. Об этом 13 августа сообщает France Football.

لا روسا - عمل شخصي Золотой мяч

Журнал опубликовал список из 30 футболистов, которые будут претендовать на «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту мира по итогам года.

В число номинантов вошли вратари: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Мик Меньян («Милан», Франция), защитники Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия), Антонио Рюдигер («Челси»/«Реал», Германия).

В список также включены полузащитники Лука Модрич («Реал», Хорватия), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», Франция), Каземиро («Реал», Бразилия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия).

Из нападающих в число претендентов включены Карим Бензема («Реал», Франция), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Роберт Левандовский («Бавария»/«Барселона», Польша), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/«Манчестер Сити», Норвегия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Себастьян Аллер («Боруссия Д», Кот-д’Ивуар), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея), Садио Мане («Ливерпуль»/«Бавария», Сенегал), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия), Рафаэл Леау («Милан», Португалия), Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль», Уругвай), Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус», Сербия).