Москва, 13 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Погода без осадков и до +29 градусов ожидается в Москве 13 августа. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве

«Погоду в столице продолжит формировать антициклон. Переменная облачность, без осадков, +27 … +29 градусов в Москве, +25 … +30 в области. Ветер северо-восточный, от 1 до 6 м в секунду его скорость», — отметил он.

Атмосферное давление в течение дня составит 752 мм ртутного столба — это выше нормы.