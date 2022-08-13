Украинские боевики обстреляли Еленовку снарядами калибра 155 мм
Донецк, 13 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР снарядами калибра 155 мм. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:10 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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