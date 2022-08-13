Кишинёв, , 09:35 — REGNUM Первый молдавский малый спутник TUMnanoSAT выведен на околоземную орбиту с борта Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

На МКС NASA

Запуск спутника проводился 12 августа членами экипажа МКС с японского экспериментального модуля «Кибо». Вместе с аппаратом TUMnanoSAT на орбиту выведены малые японские спутники FUTABA и HSU-SAT1.

Первый спутник Молдавии TUMnanoSAT относится к аппаратам формата кубсат. Такие малые спутники представляют собой кубы с габаритами около 10×10×10 см. Спутник разработан молдавскими исследователями в рамках программы сотрудничества с JAXA.

Аппарат TUMnanoSAT доставлен на МКС в июле 2022 года на американском грузовом корабле SpaceX Dragon 2. Спутник предназначен для решения научных задач и отработки космических технологий.

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