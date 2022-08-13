Москва, 13 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В настоящее время в России нет необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за коронавируса. Об этом заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Никакой критической ситуации сейчас нет, как и нет необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне», — отметила она, передает РИА Новости.

Появление и распространение новых штаммов коронавируса «Омикрон» приводит к росту заболеваемости, но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8−10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости ОРВИ и гриппом, которая регистрируется обычно в течение осенне-зимнего периода.

Накануне штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в РФ за неделю снизился с 8,6% до 7,4%.