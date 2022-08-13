Сан-Паулу, Бразилия, 13 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник Виллиан разорвал контракт с футбольным клубом «Коринтианс» из-за угроз, которые он получал в социальных сетях. Об этом 13 августа сообщает Globo Esporte.

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«Я приехал в Бразилию не для того, чтобы угрожали мне и моей семье после каждой проигранной игры или если я не играл хорошо. Это главная причина разрыва контракта», — сказал Виллиан.

Виллиан выступал за «Коринтианс» с сентября 2021 года и сыграл за клуб 45 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач. До этого он выступал за английские «Арсенал» и «Челси», российский «Анжи» и украинский «Шахтёр».