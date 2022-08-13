Москва, , 09:30 — REGNUM Старший солдат 56-й мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Ламинога заявил, что он отказался от обмена, так как не хочет воевать против России, Донбасса и украинского народа. Видеозапись его слов 13 августа приводит Минобороны России.

ВСУ

По словам украинского пленного, он находился в Мариуполе на территории завода имени Ильича и сдался 14 апреля, когда командование его подразделения заявило, что военные могут делать, что хотят.

«Отказался от обмена, я не поеду на Украину. Я не хочу воевать против России, не хочу воевать против Донбасса, против украинского народа, это тоже Украина, Украина была когда-то», — сказал он.

Также Ламинога уточнил, что вся его семья, которая находилась перед началом спецоперации в Мариуполе, была эвакуирована в России и с ней всё хорошо, а потому он не поедет на подконтрольную киевскому режиму территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сдавшийся в плен в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины матрос ВСУ Богдан Малыш рассказал, что он хочет остаться на освобождённой от киевских боевиков территории, так как не желает участвовать в братоубийственной войне.