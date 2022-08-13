Донецк, , 09:27 — REGNUM Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще пять снарядов. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:10 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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