Донецк, 13 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР еще пять снарядов. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:10 — н. п. Курдюмовка — н. п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за одну минуту обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк.