Москва, 13 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» может купить полузащитника бразильского «Атлетико Минейро» Рубенса. Об этом 13 августа сообщил бразильский портал 98live.

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Отмечается, что «Спартак» заинтересован в переходе Рубенса и готов предложить за 21-летнего футболиста около €7 млн.

Рубенс выступает за основную команду «Атлетико Минейро» с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл 30 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.