Москва, , 09:19 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) американского происхождения Джефф Монсон собирается снять фильм о преступлениях украинских нацистов в отношении мирных жителей Донбасса. Он рассказал об этом 12 августа в беседе с телеканалом «Звезда».

Джефф Монсон (сс) Monson Productions

По словам спортсмена, он в данный работает с другом журналистом, взявшим интервью у большого количества людей, в результате чего был собран массив документальных материалов.

«Я соберу это все вместе в фильм под названием «За восемь лет до», что означает, что конфликт, ситуация на Украине длятся уже восемь лет. Восемь лет никто не обращал на это внимания, игнорировали, даже не задумывались. Но все это происходит восемь лет с жителями Донбасса. Они живут в такой ситуации и выживают в ней», — сказал Монсон.

При этом он отметил, что из-за политики СМИ Запада мир фактически лишён возможности узнать правду о происходящем уточнив, что Россия своей спецоперацией спасает жителей Донбасса, в течение всех восьми лет подвергавшихся ежедневным обстрелам со стороны ВСУ.

Также спортсмен уточнил, что был в Донбассе не менее десяти раз и своими глазами видел убежища мирных жителей и обстрелы украинских боевиков, которые стреляли по госпиталям, аэропортам, детским домам, школам и частным домам.

Кроме того, Монсон указал, что в результате военных преступлений вооружённых украинских формирований он потерял в Донбассе двух близкий друзей.

«У меня было два близких друга, которых просто убило осколками рано утром, без причины, просто осколки прилетели в жилой сектор и убили случайных людей. ВСУ совершают геноцид, обстреливая свой народ. А теперь Киев и Зеленский слушают США и остальной Запад, не считая жителей Донбасса за своих людей», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ за одну минуту обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк.