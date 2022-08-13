Донецк, 13 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. ВСУ за одну минуту обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:05 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️09:05 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм; ️09:05 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики выпустили по Макеевке и Донецку в ДНР 13 снарядов.