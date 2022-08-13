Киев, , 09:11 — REGNUM Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск 13 августа. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

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«Судно FULMAR S под флагом Барбадоса перевозит 12 тыс. т кукурузы из Черноморска в Искендерун. Из Черноморска в Текирдаг вышло и судно THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тыс. т семян подсолнечника», — отмечается в сообщении.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.