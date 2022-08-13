Киев, , 09:09 — REGNUM Киевские власти с трудом находят средства для выплат военным ВСУ, так как средства от западных стран поступают медленно. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Гривна Иван Шилов © REGNUM

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Отмечается, что глава Минфина Украины пытается найти решение на фоне боевых действий и снижения налоговых поступлений в экономике. Также западные партнёры Киева, особенно ЕС, посылают обещанную финансовую помощь очень медленно.

Чтобы компенсировать разницу, выплачивать зарплаты военным и покупать западное оружие, ЦБ Украины должен печатать деньги, что ослабляет нацвалюту и подстегивает инфляцию.

До начала конфликта госбюджет был примерно сбалансирован, теперь налоговые поступления покрывают только 40% госрасходов. Военные расходы составляют более 60% бюджета, отмечает газета.