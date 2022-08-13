Ханты-Мансийск, 13 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами стабилизируется на следующей неделе. Об этом заявил заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалёв.

МЧС Лесные пожары

«Хочу сказать, что лесоохрана, согласно госзаданию, должна первой начинать оперативно работать над ликвидацией лесных пожаров. Задача первая — это предупредить лесной пожар. Вторая — оперативно обнаружить, третья – оперативно потушить, нарастив соответствующие силы», — пояснил начальник противопожарного ведомства. .

В Ханты-Мансийском автономном округе, по его словам, отработали неплохо. Подготовку к пожароопасному сезону в регионе Рослесхоз и МЧС оценили положительно.

«Второй момент — это оперативное обнаружение, то есть кратность авиапатрулирования на начальной стадии обнаружения соблюдена. По наращиванию сил и средств — здесь очень здорово помешала нам погода: порывы ветра, аномальная засуха. В этом году грозовая активность по западу и северу Югры была очень активна, в результате чего был большой всплеск лесных пожаров», — заявил Николай Ковалёв.

Заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» отметил, что обстановка с пожарами стабилизируется в течение следующей недели «точечными перебросками всех региональных и межрегиональных сил и средств пожаротушения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югра шестой день является лидером в России по площади. пройденной огнём в лесах.