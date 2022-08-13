Нью-Йорк, США, , 09:07 — REGNUM В случае, если обстрелы Запорожской АЭС со стороны вооружённых украинских формирований не будут прекращены, это рано или поздно станет причиной катастрофы. Об этом 12 августа заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий в ходе Обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Мы призываем и Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать все для того, чтобы эти обстрелы прекратились, иначе мы рано или поздно придем к катастрофе», — сказал он.

При этом Вишневецкий призвал к чувству самосохранения в этом вопросе, уточнив, что, если на АЭС что-либо подобное произойдёт, последствия этого будут страшными.

«Можно много говорить о принципах, о нюансах в обеспечении ядерной безопасности, но, когда ведутся обстрелы крупнейшей в Европе АЭС, это уже на грани предельного. Еще немного — и может произойти катастрофа», — добавил российский дипломат.

Также он указал, что нет сомнений в том, кто именно ответственен за обстрелы Запорожской АЭС, так как на территории станции были обнаружены осколки снарядов «натовского» калибра 155 мм.

«Тут даже доказывать ничего не надо. Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности», — пояснил Вишневецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в посёлке Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области подросток в результате попытки разобрать боеприпас попал в реанимацию в тяжелом состоянии.