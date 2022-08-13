Москва, 13 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 8% (на 16 612 га) и по данным на утро 13 августа составляет 191 148 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 12 августа, в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 83 лесных пожара на площади… 101 338 га. На 00:00 мск 13 августа на территории РФ действовало 104 лесных пожара на площади… 191 148 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 3777 человек, 296 единиц техники и 33 самолёта и вертолёта. Ещё 92 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Ханты-Мансийском автономном округе (98 292 га), в Якутии (53 937 га), в Магаданской области (20 475 га), в Коми (10 628 га), в Ямало-Ненецком автономном округе (3466 га) и на Камчатке (1299 га).

По данным на утро 12 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 207 760 га.