Вашингтон, , 09:02 — REGNUM

Флаг США U.S. Air Force

США страдают от неизлечимой болезни — «исторической амнезии», написал в статье для The Hill американский политолог Харлан Ульман. Ее причиной он назвал «ген глупости» в стратегической и политической ДНК государства.

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай «исторической амнезии» у США может оказаться более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Оно … передается из поколения в поколение американцев», — отметил эксперт.

Он напомнил, что современные действия США отражают прежние решения врем Холодной войны: американские власти совершают одинаковые ошибки вне зависимости от личностей политиков.

«Сегодня экономическая и военная мощь Америки в абсолютном выражении велика. Но в относительном — оба этих важнейших показателя падают. Действительно ли довольно мрачный диагноз об «исторической амнезии» указывает на неизлечимую болезнь Штатов? Да, именно так и кажется», — заключил он.