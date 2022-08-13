Екатеринбург, 13 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия международного фестиваля дебютов евразийского континента прошла в Екатеринбурге 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской киностудии.

Rocco Lucia Кинофестиваль

Фестиваль открыла картина Евгения Григорьева «Подельники». Также на открытии были представлены члены жюри и программа фестиваля.

Показы и другие мероприятия фестиваля продлятся до 17 августа. В конкурсную программу вошли фильмы производства России, Таджикистана, Сербии и Казахстана.

По итогам фестиваля профессиональное жюри определит победителей в номинациях «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют» и «Лучший российский неигровой дебют». Посетители фестиваля выберут победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Организатором фестиваля выступила Свердловская киностудия. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры РФ.