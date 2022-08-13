Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом пишет Sabah.

«Переговоры о покупке Турцией F-16 у США уже ведутся … Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена во время саммита ООН в Нью-Йорке в следующем месяце», — отмечается в сообщении.

Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся на вооружении. Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. В то же время группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи. Греция также препятствует сделке.