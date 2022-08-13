Белгород, 13 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В посёлке Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области подросток в результате попытки разобрать боеприпас попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом 13 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

mil.ru Боеприпасы

«У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что пострадавшего подростка, когда это позволит его состояние, направят на лечение в Москву и призвал родителей уделить особое внимание своим детям, поручив главам районов и добровольным народным дружинам вести усиленные дежурства и патрулирование.

«Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112», — подчеркнул губернатор Белгородской области.

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