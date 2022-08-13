Вильнюс, 13 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. За последние полтора года за курение на балконах многоквартирных домов в самых крупных городах Литвы — Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде — были оштрафованы 30 человек. Об этом 13 августа сообщает портал Baltnews.

Pxhere.com Курение

Уточняется, что чаще всего жалуются на курящих на балконах многоквартирных домов их недовольные соседи.

«Законом предусмотрено, что лица, подавшие жалобу, также должны представить фото или видео курильщика — доказательство, на котором хорошо видно, кто курит», — пояснили в Вильнюсском самоуправлении.

При этом отмечается, что нарушающих запрет на курение на балконах на первый раз, могут предупредить или оштрафовать на от €20 до €50, а при повторном нарушении — оштрафовать на от €50 до €90. Также владельцы помещений, не предоставившие информацию о курильщике, первый раз получат штраф от €30 до €60, в случае повторных нарушений — от €60 до €120.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа официального представителя МИД РФ Мария Захарова заявила о расцвете неонацистской вакханалии в прибалтийских республиках.