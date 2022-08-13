Бергамо, Италия, , 08:47 — REGNUM Если у российского полузащитника Алексея Миранчука всё получится в «Торино», то ему лучше будет остаться там. Об этом 13 августа заявил главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

«Если у Миранчука все получится в «Торино», то ему стоит остаться там», — приводит слова Гасперини портал BergamoNews.

Напомним, 11 августа Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. Контракт рассчитан на один сезон и предполагает опцию выкупа.

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