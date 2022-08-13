Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Западу нужна стратегия, чтобы «избежать истощения» на Украине. Об этом заявил аналитик The National Interest Джеральд Ф. Хайман.

СМИ Tagilka.ru

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По его словам, Запад тратит миллиарды долларов на оружие для Киева, а Россия имеет в своем арсенале большое количество ракет, бронированной техники и другого вооружения. Все это похоже на «войну на истощение» и приведет к «мучительному тупику», отметил эксперт.

Конфликт сказывается не только на украинцах, но и их союзниках, Владимир Зеленский дал понять НАТО, что будет требовать от партнеров 5 млрд долларов в месяц в качестве помощи Киеву — но «это не будет длиться вечно», добавил он.

Затяжной конфликт заставит жителей государств Запада сомневаться в инвестициях в Украину — страны-союзники идут к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции, подчеркнул Хайман.

«В ранее едином политфронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы … теперь выступают против продолжающегося безграничного финансирования Украины», — считает Хайман. «Теперь союзникам по НАТО вместе с Зеленским необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, план с реалистичными целями», — добавил он.