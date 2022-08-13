Москва, 13 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Шире всего в российском парке легковых автомобилей к середине 2022 года представлены модели LADA 2107, LADA 2106 и Kia Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

am49.ru ВАЗ-2107, 2108

В настоящее время в России насчитывается около 45 млн зарегистрированных легковых автомобилей. Среди этого автопарка отметку в 1 млн авто преодолели только три модели.

К июлю 2022 года отечественный автопарк насчитывал 1,56 млн отечественных LADA 2107 и 1,04 млн LADA 2106. Среди иномарок преодолеть отметку в 1 млн авто смогла только модель Kia Rio (1,03 млн).

В пятёрку самых распространённых в России автомобилей по состоянию на середину 2022 года также входят LADA 4×4 «Нива» (964 тыс.) и Hyundai Solaris (920 тыс.). Замыкают десятку модели LADA 2110 (801 тыс.), Renault Logan (774 тыс.), LADA 2114 «Самара-2» (761 тыс.), Ford Focus (750 тыс.) и LADA 2109 «Самара» (715 тыс.).