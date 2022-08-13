Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Вашингтон обеспокоен тем, что Верховный суд ДНР может предъявить обвинения против иностранных наемников. Об этом 13 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Twitter.comSecBlinken

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

По его словам, в ДНР могут выдвинуть обвинения трем подданным Великобритании, гражданину Хорватии, подданному Швеции, входивших в состав полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ВСУ и других формирований.

«Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — считает Блинкен.

Напомним, что на фоне военной спецоперации на Украине в Совфеде РФ объяснили, что дает России основание рассматривать британцев, американцев и прочих иностранных лиц, воюющих против российских войск, в качестве наемников.

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв обратил внимание на то, что Великобритания включила в свои санкционные списки своего же подданного — английского журналиста Грэма Филлипса. Поводом для этого стало то, что в одном из сюжетов он употребил в отношении ещё одного британского подданного, участвовавшего в боях в Мариуполе и попавшего в плен, термин «наемник», а не «военнопленный». Таким образом, подтверждается взятый курс Запада на подмену конвенционных понятий «наемник» и «военнопленный», добавил Косачёв.

15 августа Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении британцев Дилана Хили, Джона Хардинга, Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и Пребега Векослава (Хорватия). Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне ВСУ, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде указали на хитрость подмены понятий «наемник» и «военнопленный»