Вашингтон, 13 августа 2022, 08:37 — REGNUM Вашингтон обеспокоен тем, что Верховный суд ДНР может предъявить обвинения против иностранных наемников. Об этом 13 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
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По его словам, в ДНР могут выдвинуть обвинения трем подданным Великобритании, гражданину Хорватии, подданному Швеции, входивших в состав полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ВСУ и других формирований.

«Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — считает Блинкен.

Напомним, что на фоне военной спецоперации на Украине в Совфеде РФ объяснили, что дает России основание рассматривать британцев, американцев и прочих иностранных лиц, воюющих против российских войск, в качестве наемников.

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв обратил внимание на то, что Великобритания включила в свои санкционные списки своего же подданного — английского журналиста Грэма Филлипса. Поводом для этого стало то, что в одном из сюжетов он употребил в отношении ещё одного британского подданного, участвовавшего в боях в Мариуполе и попавшего в плен, термин «наемник», а не «военнопленный». Таким образом, подтверждается взятый курс Запада на подмену конвенционных понятий «наемник» и «военнопленный», добавил Косачёв.

15 августа Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении британцев Дилана Хили, Джона Хардинга, Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и Пребега Векослава (Хорватия). Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне ВСУ, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

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