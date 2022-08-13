Вашингтон, 13 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В ходе проведенного в поместье Мар-а-Лаго, которое принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, обыска агентами ФБР якобы было найдено 11 комплектов секретных документов. Об этом 12 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на обнародованный судом во Флориде ордер на обыск.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Утверждается, что во время обыска сотрудники спецслужбы обнаружили четыре комплекта с грифом Top Secret (высший уровень секретности документов в США) и по три комплекта документов под грифами Secret и Confidential (средний и низший уровень секретности документов в США соответственно).

При этом добавляется, что также во время обыска якобы были найдены документы, помеченные как «Различные секретные документы и документы TS/SCI» (разделённая на части сверхсекретная и конфиденциальная информация). Также агенты ФБР забрали при обыске порядка 20 коробок с различными предметами, материалами, фотографиями и рукописными записями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что все документы, обнаруженные и изъятые ФБР в ходе обыска его поместья, были рассекречены.