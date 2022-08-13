Копейск, Челябинская область, , 08:31 — REGNUM В Челябинской области неизвестные осквернили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам очевидцы.

Вечный огонь Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным телеграм-канала «Криминальный СЭТ», преступление было совершено в посёлке Потанино под Копейском. Вандалы изрисовали памятник и украли звезду от Вечного огня.

Официальных комментариев силовиков пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске ранее осквернили памятник воинам-интернационалистам. А в Озёрске подожгли венки у Вечного огня.