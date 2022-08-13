Копейск, Челябинская область, 13 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Челябинской области неизвестные осквернили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам очевидцы.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

По данным телеграм-канала «Криминальный СЭТ», преступление было совершено в посёлке Потанино под Копейском. Вандалы изрисовали памятник и украли звезду от Вечного огня.

Официальных комментариев силовиков пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске ранее осквернили памятник воинам-интернационалистам. А в Озёрске подожгли венки у Вечного огня.