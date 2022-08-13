Донецк, , 08:29 — REGNUM Украинские боевики выпустили по Макеевке и Донецку в ДНР 13 снарядов. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:05 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️08:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что территорию Донецкой Народной Республики дважды обстреляли после наступления полуночи украинские боевики.

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