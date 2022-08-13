Фрайбург, Германия, 13 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фрайбургом» во втором туре чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Боруссия» (Дортмунд)

На 35-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Фрайбурга» Михаэль Грегорич

Во втором тайме «Боруссия» смогла перевернуть ход встречи и вырвать победу. Голы забили Джейми Байно-Гиттенс на 77-й минуте, Юссуфа Мукоко на 84-й и Мариус Вольф на 88-й.

В первом туре «Боруссия» обыграла «Байер» (1:0), а «Фрайбург» разгромил «Аугсбург» (4:0). На сегодняшний день «Боруссия» набрала шесть очков в Бундеслиге, на счету «Фрайбурга» — три очка.