Москва, , 08:23 — REGNUM Сдавшийся в плен в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины матрос ВСУ Богдан Малыш расссказал, что он хочет остаться на освобождённой от киевских боевиков территории, так как не желает участвовать в братоубийственной войне. Видеозапись его слов 13 августа приводит Минобороны России.

ВСУ U.S.Army

Как отметил украинский пленный, он и ещё 13 сослуживцев, которые проходили военную службу на границе с полуостровом Крым, в начала спецоперации решили сдаться в плен российским войскам. При этом он подчеркнул, что в случае, если его обменяют, он скорее всего не пойдет снова в ВСУ.

«Воевать против своих же братьев не хочется, нет желания. Нет, я не пойду. Потому что я не хочу воевать против людей, не хочу этого», — пояснил Малыш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека, еще 11 — были ранены.