Москва, , 08:22 — REGNUM Генпрокуратура РФ с помощью суда вернула в госбюджет ряд санаториев на юге страны общей стоимостью в несколько миллиардов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Генеральная прокуратура РФ

«Гагаринский районный суд, рассматривавший иск с февраля 2022 г., удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц», — отметил источник РИА Новости.

Так, руководство незаконно продавало вверенное имущество через созданное для этого юрлицо — ООО «Курортное управление (холдинг)». В итоге продали 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей. Владельцами ряда санаториев стали члены руководства профсоюзов, их родственники и подконтрольные лица.

В ходе заседаний прокуроры предлагали ответчикам документально подтвердить свои доводы о реконструкции объектов, представить сведения о законности источников финансирования. Но из 96 ответчиков только 2 представило документы. За ними прокуроры просили суд признать право на компенсацию.