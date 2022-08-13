Москва, , 08:15 — REGNUM Центробанк (ЦБ) РФ не исключил повторения в мировой экономике финансового кризиса, по масштабам сопоставимого с кризисом 2007−2008 годов. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 г. и период 2024 и 2025 годов, опубликованном ЦБ РФ.

ЦБ разработал альтернативный сценарий «Глобальный кризис», предполагающий фрагментацию в мировой экономике, говорится в проекте. Так, сочетание ряда событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и «привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007−2008 гг.».

«Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств», — отмечается в документе.

Для российской экономики такой сценарий мирового кризиса, снижающего внешний спрос, с сокращением объемов экспорта и снижением цен сильно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям. ВВП в следующем году может сократиться сильнее, чем в 2022 г. В 2024 г. падение продолжится, а в 2025 г. возможен небольшой рост — порядка одного процента.